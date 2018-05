 Fußball: „Kicker”: Ibisevic will Vertrag bei Hertha erfüllen

Berlin (dpa) Kapitän Vedad Ibisevic will auch in der kommenden Saison für den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC spielen.

Stürmer Vedad Ibisevic möchte seinen bis 2019 laufenden Vertrag bei Hertha BSC erfüllen. Foto: Annegret Hilse (Foto: dpa) Vedad Ibisevic

„Ich kann dieser Mannschaft immer noch etwas geben. Und ich habe immer gesagt, dass ich so lange in der Bundesliga spielen möchte, wie es geht”, sagte der 33-jährige Bosnier dem „Kicker”.

Er war in dieser Saison oft nur Einwechselspieler. Sein Vertrag bei Hertha läuft noch bis 2019, anschließend will er seine Karriere aber noch nicht beenden. „Der Markt in China wird immer interessanter. Aber die emotionalere Adresse wäre die MLS. Es hätte Charme, meine Karriere in Amerika zu beenden”, sagte er.

Ibisevic hat auch die US-amerikanische Staatsangehörigkeit.

