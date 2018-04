 Fußball: Klopp: „Nach Liverpool sicher ein Jahr Pause”

Fußball-Coach Jürgen Klopp hat angekündigt, nach seinem Engagement beim FC Liverpool erst einmal etwas kürzer treten zu wollen.

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool das Halbfinale der Champions League erreicht. Foto: Nick Potts/PA Wire (Foto: dpa) Jürgen Klopp

„Es ist wirklich nicht ausgeschlossen, dass ich deutlich früher als das Trainer normalerweise tun, sage: 'Das war es jetzt'. Ich spüre, dass es super intensiv ist, und ich habe nicht vor, auf der Trainerbank über die Wupper zu gehen”, sagte Klopp in einem Interview des TV-Sendes Sky. „Nach Liverpool werde ich sicher ein Jahr Pause machen, das ist ein klares Agreement mit meiner Familie. Aus heutiger Sicht ist es nicht ausgeschlossen, dass ich dann auch sage: 'Das hat jetzt auch echt Spaß gemacht...'”

Zu einer mögliche Bayern-Anfrage unterstrich Klopp in der Sendung „Wontorra - der Kia Fußball-Talk”, die am Freitag ausgestrahlt wird, dass er noch nie eine Ausstiegsklausel in seinen Verträgen hatte. „Wenn die Bayern wirklich interessiert gewesen wären - unabhängig davon, ob ich es gemacht hätte - wäre das ein komplizierter Wechsel gewesen, denn ich stehe hier noch vier Jahre unter Vertrag und Liverpool ist gerade nicht unzufrieden mit mir.” Deswegen mache es „total Sinn, dass sie nicht angefragt haben.”

An eine Rückkehr zu Borussia Dortmund denkt Klopp nicht. „Ich möchte eigentlich nicht zurückkehren, weil die Zeit zu gut war. Ob das trotzdem irgendwann mal passiert, weiß ich nicht, aber ich werde nicht im Alter von Jupp Heynckes noch als Trainer arbeiten.”

Klopp-Aussagen im Sky-Interview im Presseportal