 Fußball: Liverpool verliert bei Chelsea - Arsenal gewinnt

Champions-League-Finalist FC Liverpool hat die Chance verpasst, sich auch für die kommende Saison vorzeitig einen Platz in der Königsklasse zu sichern und muss sogar noch einmal darum zittern.

Olivier Giroud vom FC Chelsea erzielte das entscheidende Tor gegen Liverpool. Foto: Adam Davy/PA Wire (Foto: dpa) Siegtorschütze

Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor beim direkten Konkurrenten FC Chelsea mit 0:1 Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor beim direkten Konkurrenten FC Chelsea mit 0:1 (0:1). Der FC Arsenal, für den es sportlich um nichts mehr ging, verabschiedete Coach Arsène Wenger in dessen letztem Heimspiel mit einem 5:0 (2:0) gegen den FC Burnley. Auch Weltmeister Per Mertesacker feierte seinen Heimabschied.

Liverpool, das trotz eines 2:4 bei der AS Rom (Hinspiel 5:2) das Endspiel der Champions League erreicht hatte, unterlag in London durch ein Tor von Chelsea-Stürmer Olivier Giroud (32. Minute). Die Reds hatten anschließend nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Blues, die zudem ein Spiel weniger absolviert haben. Aufgrund der deutlich höheren Tordifferenz könnte Liverpool mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen Brighton & Hove Albion wohl alles klarmachen.

Bei Arsenal, wo Coach Wenger nach 22 Jahren sein letztes Heimspiel hatte, sorgten Pierre-Emerick Aubameyang (14./75.), Alexandre Lacazette (45.+3), Sead Kolasinac (54.) und Alex Iwobi (64.) für einen gelungenen Abschied des Franzosen. Vor dem Abpfiff war der Trainer vom Verein geehrt und von den Fans mit lautstarken Gesängen gefeiert worden. Ein Großteil der Zuschauer trug T-Shirts mit der Aufschrift „Merci Arsène”. „Ich werde euch vermissen”, sagte Wenger.

Auch für Weltmeister Per Mertesacker war es das letzte Spiel im Emirates-Stadion. In der 77. Minute wurde er unter großem Applaus eingewechselt. Der Ex-Nationalspieler beendet seine aktive Karriere im Sommer und wird Leiter der Nachwuchsakademie des Clubs. Sportlich ging es für Arsenal, das schon für die Europa League qualifiziert war, aber keine Chance auf die Champions League hatte, nur noch darum, Platz sechs gegen den Siebten Burnley zu verteidigen.

Der deutsche Trainer David Wagner feierte mit Huddersfield Town im Abstiegskampf einen wichtigen Punktgewinn. Bei Meister Manchester City kam Huddersfield zu einem 0:0. Die Terriers haben zwei Spieltage vor dem Ende der Saison drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Man City bekam im Etihad Stadion anschließend den Meisterpokal überreicht. Hunderte City-Anhänger stürmten den Platz und feierten friedlich. Einige Fans trugen ein Transparent mit Genesungswünschen für Trainerlegende Sir Alex Ferguson, der lange den Lokalrivalen Manchester United trainiert hatte. „Fußball beiseite, gute Besserung Fergie”, war darauf zu lesen. Der 76 Jahre alte Ferguson war am Samstag nach einer Gehirnblutung notoperiert worden.

