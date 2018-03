 Fußball: Löw startet Vorbereitung aufs Spanien-Länderspiel

Jetzt rückt Spanien in den Fokus der deutschen Fußball-Nationalspieler. Nach umfangreichen Marketing-Aktivitäten am ersten Tag nach dem Treffpunkt des DFB-Teams in Düsseldorf startet Joachim Löw am Mittwoch die kurze Trainings-Vorbereitung auf das erste Länderspiel des WM-Jahres.