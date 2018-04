 Fußball: Man City fast am Ziel - Guardiola: „Die Liga ist alles”

London (dpa) - Vier Tage nach dem Champions-League-Aus von Manchester City verteidigte Pep Guardiola seine Mannschaft gegen aus seiner sicht unfaire Kritik.

Pep Guardiola wehrte sich gegen die Kritik. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire (Foto: dpa) City-Coach

Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen hintereinander beendeten Gabriel Jesus„Die Leute sagen, es war ein riesiger Reinfall, was letzte Woche passiert ist, aber sie verstehen nicht die Realität des Fußballs”, erklärte Guardiola nach Citys 3:1-Sieg bei Tottenham Hotspur. „Du machst in der Champions League sieben gute Spiele, ein schlechtes und du bist draußen”, sagte er und lenkte den Blick auf die unmittelbar bevorstehende Meisterschaft: „Die Liga ist alles.”

Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen hintereinander beendeten Gabriel Jesus (22. Minute), Ilkay Gündogan (25./Foulelfmeter) und Raheem Sterling (72.) im Wembley-Stadion Citys Minikrise und ließen die Fans und ihren Trainer endlich wieder jubeln. „Es war eine wichtige Probe, besonders nach der letzten Woche”, betonte Guardiola. „Die Leistung war überragend.”

Nach dem 3:1 konnte City schon am Sonntag Meister werden. Dafür musste Erzrivale Man United aber gegen den Tabellenletzten West Bromwich Albion verlieren. Guardiola scherzte, er wolle lieber Golf spielen, als vor dem Fernseher zu sitzen. „Das einzige Ergebnis, das mich interessiert, ist Bogey oder Birdie”, sagte er. „Wir verlassen uns auf uns selbst.” Spätestens nach dem Heimspiel gegen Swansea City am kommenden Sonntag dürfte City feiern. „Das Team war neun Monate lang so gut”, lobte Guardiola. Die Spieler „verdienen alle meinen Respekt.”

Champions-League-Halbfinalist FC Liverpool hat nach dem 3:0 (1:0) gegen den AFC Bournemouth weiter beste Chancen, auch in der nächsten Saison in der Königsklasse zu starten. Wieder mal war es das Offensivtrio Sadio Mané (7.), Mohamed Salah (69.) und Roberto Firmino (90.), das Anfield zum Beben brachte. „Die Jungs waren fantastisch”, schwärmte Jürgen Klopp. Premier-League-Topscorer Salah verblüffte den Coach bereits mit seinem 30. Liga-Tor. „Das ist doch verrückt!”

Klopps Trainerkumpel David Wagner verschaffte sich mit Huddersfield Town Luft im Abstiegskampf. Die Terriers schlugen den FC Watford mit 1:0 (0:0) dank eines späten Tors von Tom Ince (90.+1). „Ein riesiger Sieg”, freute sich Wagner, dessen Team sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hatte. Die Konkurrenz hatte allerdings ein Spiel weniger absolviert. Der Tabellen-18. FC Southampton verlor am Samstag nach Zwei-Tore-Führung bei Meister Chelsea noch mit 2:3 (0:2).