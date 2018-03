 Fußball: Manchester City gewinnt bei Stoke City

Mit einem Doppelpack des Spaniers David Silva hat Manchester City sein Punktspiel beim abstiegsgefährdeten Club Stoke City 2:0 (1:0) gewonnen.

Die Spieler von Manchester City feiern David Silva (r) für seinen zweiten Treffer gegen Stoke City. Foto: Nick Potts/PA Wire (Foto: dpa)

Der Mittelfeldspieler hatte den Tabellenführer der Premier League bereits in der zehnten Minute in Führung gebracht. Nach der Pause erhöhte SilvaDer Mittelfeldspieler hatte den Tabellenführer der Premier League bereits in der zehnten Minute in Führung gebracht. Nach der Pause erhöhte Silva (50.) auf 2:0.

Acht Spieltage vor Saisonschluss fehlen dem Team von Trainer Pep Guardiola noch drei Siege, um vorzeitig den Gewinn der Meisterschaft perfekt zu machen. In der Partie beim Vorletzten der Liga hatte Guardiola den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan diesmal auf der Bank gelassen. Der Ex-Dortmunder wurde erst in der Nachspielzeit eingewechselt.

