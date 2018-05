 Fußball: Medien: Ex-Hertha-Profi Marcelinho soll ins Gefängnis

Ein brasilianischer Richter hat Haft für den Ex-Berliner Marcelinho angeordnet. Der ehemalige Mittelfeldspieler von Hertha BSC soll für 30 Tage ins Angelo-Amorim-Gefängnis in Campina Grande, wie brasilianische Medien meldeten.

Marcelinho hat in Brasilien Ärger mit der Justiz. Foto: Jörg Carstensen (Foto: dpa) Ex-Herthaner

Der 43-Jährige, der derzeit beim Viertligisten Treze Futebol Clube in Campina Grande spielt, soll demnach mit Unterhaltszahlungen im Rückstand sein. Der Richter wies den FC Treze an, die ausstehende Summe direkt von Marcelinhos Gehalt abzuziehen. Diese Entscheidung des Familiengerichts sei bereits am 11. Mai gefallen, aber erst nun bekannt geworden, hieß es bei der Zeitung „Terra”. Vom seinem Verein gab es keine offizielle Reaktion.

Marcelinho war 2001 von Gremio Porto Alegre zu Hertha gekommen. In 155 Erstligaspielen schoss er 65 Tore für die Berliner und war bis 2006 für Hertha aktiv. Später spielte der brasilianische Nationalspieler auch für Trabzonspor in der Türkei und den VfL Wolfsburg.

