 Fußball: Nagelsmann lobt Kovac: „Chapeau, Chapeau, Chapeau!”

Julian Nagelsmann hat vor dem Duell zwischen den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim seinen Trainerkollegen überschwänglich gelobt.

Verstehen sich: 1899-Coach Julian Nagelsmann (l) und sein Frankfurter Kollege Niko Kovac. Foto: Uwe Anspach (Foto: dpa) Nagelsmann und Kovac

Frankfurt liegt vor der Bundesliga-Partie am Sonntag„Die Arbeit von Niko Kovac ist sensationell. So viele Spieler aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Sprachen zu einer Einheit zu formen, die nicht nur kämpft, sondern richtig guten und total stabilen Fußball spielt: „Chapeau, Chapeau, Chapeau für deine Arbeit!”, sagte der 30-Jährige bei der Pressekonferenz.

Frankfurt liegt vor der Bundesliga-Partie am Sonntag (18.00 Uhr) als Tabellensechster drei Punkte vor den Kraichgauern. Beide Clubs peilen die Europa-League-Teilnahme an und dürfen sogar von einem Champions-League-Platz am Ende der Saison träumen.

Hoffenheim kann in Frankfurt wieder auf Nationalspieler Kerem Demirbay bauen. Der Confed-Cup-Gewinner, der am Donnerstag seinen Vertrag bis 2022 verlängert hat, ist nach langer Verletzungspause „wieder einsatzfähig und sehr fit”, so Nagelsmann. Im Mittelfeld muss Demirbay aber erst einmal Lukas Rupp verdrängen, der zuletzt beim 6:0 gegen den 1. FC Köln geglänzt hat. Außerdem ist U21-Europameister Nadiem Amiri eine Alternative für das Mittelfeld.

