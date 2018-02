 Fußball: Nationalspieler Sané bei Manchester City vor Comeback

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Leroy Sané könnte nur zweieinhalb Wochen nach seiner Verletzung überraschend sein Comeback bei Manchester City feiern.

Leroy Sané (M) hat sich bei Manchester City für das Spiel beim FC Basel wieder fit gemeldet. Foto: Anthony Devlin (Foto: dpa) Vor Comeback

Sané hatte sich am 28. Januar im Pokalspiel bei Cardiff CityEr sei selbst verwundert, dass Sané schon wieder fit ist, sagte Coach Pep Guardiola vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale beim FC Basel. „Er arbeitet viel. Er will uns helfen. Er ist nicht in perfekter Verfassung, aber er ist dabei.” Zuvor war der 22-Jährige nach seiner Sprunggelenkverletzung auch wieder ins Teamtraining zurückgekehrt.

„Großartig, zurück im Training mit den Jungs zu sein”, schrieb der Offensivspieler dazu auf Twitter. Auf die Frage, ob Sané gegen Basel bereits wieder in der Startelf stehen werde, sagte Guardiola: „Er hat einmal trainiert. Aber er ist jung.”

