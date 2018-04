 Fußball: Neapel dreht Spiel in der Schlussphase: 2:1 gegen Verona

Dank zweier später Tore kann der SSC Neapel weiter auf die italienische Fußball-Meisterschaft hoffen. Arkadiusz Milik (89.) und Amadou Diawara (90.+3) drehten die Serie-A-Partie gegen Chievo Verona kurz vor Schluss zugunsten des Teams von Trainer Maurizio Sarri, das 2:1 (0:0) gewann.

Neapels Trainer Sarri freut sich über den Erfolg seiner Mannschaft. Foto: Jan Woitas (Foto: dpa) Maurizio Sarri

Nach dem Sieg hat Neapel als Tabellenzweiter bei noch sieben ausstehenden Saisonspielen weiter vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Juventus Turin. Am 22. April kommt es zum direkten Duell der beiden Topclubs in Turin.

Mariusz Stepinski hatte Verona im Stadion San Paolo in der (73.) in Führung gebracht. Neapels Dries Mertens hatte kurz nach dem Seitenwechsel einen Strafstoß verschossen (51.).

