 Fußball: Neymar fällt wahrscheinlich mindestens sechs Wochen aus

Nach seiner Fußverletzung wird Brasiliens Stürmerstar Neymar nach Angaben seines Vaters mindestens sechs Wochen ausfallen.

PSG muss länger auf Neymar (r) verzichten. Foto: Enrique de la Fuente/Shot for pr (Foto: dpa) Superstar

„Paris Saint-Germain weiß, dass sie in den nächsten Spielen ohne Neymar auskommen müssen”, sagte Neymars Vater dem Sender ESPN Brasil. Das sei davon unabhängig, ob der Spieler operiert werde oder nicht.

Damit würde der 26-Jährige beim entscheidenden Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid am kommenden Dienstag in Paris fehlen. Neymar hatte sich am Sonntag einen Haarriss im Mittelfußknochen zugezogen. PSG-Trainer Unai Emery wollte zuletzt einen möglichen Einsatz Neymars gegen Real Madrid noch nicht ausschließen. PSG muss einen 1:3-Rückstand wettmachen.

Neymars Vater sprach sich für eine Operation aus. Das sei die beste Option, sagte er. Die Entscheidung würden die PSG-Verantwortlichen nun zusammen mit dem Arzt der brasilianischen Nationalmannschaft treffen. Neymar war im vergangenen Sommer für eine Rekord-Ablöse von 222 Millionen Euro nach Paris gewechselt.

