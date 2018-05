 Fußball: Neymar im WM-Vorbereitungscamp der Brasilianer eingetroffen

Brasiliens Fußball-Superstar Neymar ist gemeinsam mit einem Großteil der Seleção im ersten WM-Vorbereitungscamp in Teresópolis angekommen.

Der brasilianische Nationalspieler Neymar kommt im WM-Vorbereitungslager in Teresópolis an. Foto: L. Figueiredo/CBF/AP (Foto: dpa) Vor der WM in Russland

Der 26 Jahre alte Angreifer von Paris Saint-Germain und 19 weitere Nationalspieler kamen am Montag in dem Trainingslager in der Nähe von Rio de Janeiro zusammen. Nach seiner langen Verletzungspause solle Neymar nun ohne Druck und Schritt für Schritt an sein Top-Level herangeführt werden, sagte Brasiliens Teammanager Edu Gaspar. „Wir werden eine Basis schaffen, damit er wieder von Neuem zu seinem früheren Selbstvertrauen findet.”

Wegen einer Fußverletzung hat Neymar seit drei Monaten kein Spiel mehr bestritten. In Granja Comary wird die Seleção bis zum 27. Mai ihr erstes Trainingslager auf dem Weg zum Turnier in Russland absolvieren. Anschließend fliegt Nationaltrainer Tite mit seinem Team zur weiteren Vorbereitung nach London, wo auch die Champions-League-Finalisten Marcelo und Casemiro von Real Madrid und Roberto Firmino vom FC Liverpool zum Team stoßen werden.

Brasiliens Teamarzt hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass Neymar für die abschließenden Testspiele vor der WM am 3. Juni gegen

Kroatien in Liverpool und am 10. Juni in Wien gegen Österreich fit sein werde. Sein erstes WM-Spiel bestreitet Brasilien am 17. Juni gegen die Schweiz.

Infos zur Ankunft der Selecao in Granja Comary - Portugiesisch

Aussagen von Edu Gaspar zu Neymar - Portugiesisch