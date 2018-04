 Fußball: Paris SG nach 7:1 gegen Monaco französischer Meister

Paris Saint-Germain ist nach einem Kantersieg zum siebten Mal französischer Fußball-Meister.

Paris Julian Draxler (l) mit Monaco's Radamel Garcia (r) im Kampf um den Ball. Foto: Michel Euler/AP (Foto: dpa) Zweikampf

Das Starensemble um Weltmeister Julian Draxler, Edinson Cavani & Co. feierte einen 7:1Das Starensemble um Weltmeister Julian Draxler, Edinson Cavani & Co. feierte einen 7:1 (4:1)-Erfolg gegen den Tabellenzweiten AS Monaco. Durch den Sieg, der eine wahre Machtdemonstration war, bauten die Hauptstädter ihren Vorsprung an der Spitze auf 17 Punkte aus. Bei noch fünf ausstehenden Spielen ist PSG nicht mehr einzuholen.

Giovani Lo Celso (14./28. Minute), Cavani (17.), Ángel Di María (20./59.) und Draxler (87.) waren die Pariser Torschützen. Zudem traf Monacos Offensivmann Radamel Falcao ins eigene Tor (77.). Rony Lopes (38.) gelang der einzige Treffer für den letztjährigen Meister aus dem Fürstentum. Nationaltorwart Kevin Trapp saß bei PSG nur auf der Bank.

