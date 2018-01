 Fußball: Pariser Starensemble feiert Kantersieg im Pokal in Rennes

Das Starensemble um Neymar, Kylian Mbappé und Co. siegte beim Ligakonkurrenten Stade Rennes in der 9. Runde 6:1Das Starensemble um Neymar, Kylian Mbappé und Co. siegte beim Ligakonkurrenten Stade Rennes in der 9. Runde 6:1 (4:0). Mbappé (9./74. Minute), der Brasilianer Neymar (17./43.) und Ángel Di María (24./73.) erzielten die Tore für den souveränen Tabellenführer der Ligue 1. Benjamin Bourigeaud traf für Rennes (66./Handelfmeter). Weltmeister Julian Draxler wurde nach einer Stunde bei PSG eingewechselt.