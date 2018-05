 Fußball: Podolski spielt mit Vissel Kobe 0:0 gegen FC Tokio

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat mit seinem Club Vissel Kobe gegen den FC Tokio einen Punkt geholt. Gegen den Tabellenzweiten der japanischen J-League spielte Kobe 0:0.

Lukas Podolski musste im Spiel seines Clubs Vissel Kobe gegen den FC Tokio ausgewechselt werden. Foto: Marius Becker (Foto: dpa) Lukas Podolski

Informationen zum SpielDer 33 Jahre alte frühere Nationalspieler Podolski wurde nach 32 Minuten ausgewechselt. Schon nach zehn Minuten wurde der Kapitän des Teams am Spielfeldrand an der linken Wade behandelt. Zunächst kam er auf das Rasen zurück, nach anhaltenden Problemen war das Spiel für Podolski jedoch nach einer guten halben Stunde beendet. Der Ex-Kölner war angeschlagen in das Match gegangen. Mit 16 Punkten aus zwölf Spielen steht Kobe weiterhin im Mittelfeld der Tabelle.

