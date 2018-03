 Fußball: Rot im Derby: Leverkusens Alario für drei Spiele gesperrt

Lucas Alario von Bayer Leverkusen ist nach seinem Ellenbogenschlag in der Partie gegen den 1. FC Köln für drei Spiele gesperrt worden.

Schiedsrichter Harm Osmers (l) schickt Leverkusens Lucas Alario beim Derby in Köln vorzeitig zum Duschen. Foto: Marius Becker (Foto: dpa) Lucas Alario

Der Angreifer muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 10 000 Euro zahlen, wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)entschied. Alario hatte bei der 0:2-Niederlage seines Clubs in der Fußball-Bundesliga am Sonntag seinen Gegenspielers Dominic Maroh mit dem Ellenbogen am Hals getroffen und daraufhin in der 33. Minute die Rote Karte gesehen.

Der Argentinier und die Leverkusener haben dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. Alario fehlt Trainer Heiko Herrlich daher in der Liga in den anstehenden Partien gegen den FC Augsburg, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

