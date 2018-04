 Fußball: Saison für Schiedsrichter Stieler beendet

Als Folge des Falls Nils Petersen mit einem nachträglich annullierten Platzverweis wird der Schiedsrichter Tobias Stieler aus Hamburg in dieser Bundesliga-Saison kein Spiel mehr pfeifen.

Spiel mit Folgen: Schiedsrichter Tobias Stieler (2.v.r.) beim Disput mit Freiburg-Coach Christian Streich. Foto: Ina Fassbender (Foto: dpa) Saisonende

Während des Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Freiburg„Es ist korrekt, dass er bis zum Saisonende von der Schiedsrichter-Kommission des DFB nicht mehr angesetzt wird”, sagte ein Sprecher des Deutschen Fußball-Bundes dem Fachmagazin „Kicker” und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der „Bild”-Zeitung.

Während des Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Freiburg (2:0) am 31. März hatte Stieler dem Freiburger Stürmer Petersen in der zweiten Halbzeit zunächst die Gelbe (64.) und nur drei Minuten später die Gelb-Rote Karte gezeigt (67.). Das Bundesgericht des DFB annullierte jedoch später die erste Gelbe Karte und damit auch den Platzverweis, weil diese Verwarnung „nicht ordnungsgemäß” ausgesprochen worden sei, wie es in dem Urteil heißt. Petersen hatte die Gelbe Karte nicht gesehen, weil er dem Schiedsrichter in diesem Moment den Rücken zugekehrt hatte.

Dass Stieler in dieser Saison kein Spiel mehr pfeifen darf, hat jedoch nichts mit seinem Verhalten während des Spiels, sondern während der Sportgerichtsverhandlung zu tun. Dort verweigerte der 36-jährige Hamburger die Aussage.

Mitteilung des DFB