 Fußball: Serie gerissen: Erste Saisonpleite für Meister Barcelona

Kurz vor Saisonschluss ist die Ungeschlagen-Serie von Meister FC Barcelona in der Primera Division gerissen.

Der FC Barcelona kassierte gegen Levante die erste Saison-Niederlage in der Meisterschaft. Foto: Alberto Saiz/AP (Foto: dpa) Pleite

Die Katalanen unterlagen in einem spektakulären Spiel mit 4:5Die Katalanen unterlagen in einem spektakulären Spiel mit 4:5 (1:2) bei Außenseiter UD Levante und verpassten es damit, als erste Mannschaft in Spaniens Fußball-Meisterschaft eine ganze Saison ohne Niederlage zu überstehen. Matchwinner für die Gastgeber war der Ghanaer Emmanuel Boateng, der allein drei Treffer erzielte. Enis Bardhi steuerte die beiden weiteren Tore bei.

Bei Barcelona fehlte Superstar Lionel Messi, der sich offenbar schon für die WM in Russland schonen will und daher die Auswärtsreise gar nicht mit antreten musste. Den Titel hatte Barça schon länger sicher. Torschützen für die Gäste waren Philippe Coutinho, der wie Boateng dreimal einnetzte, sowie Luis Suarez per Foulelfmeter.

