 Fußball: Sorg: „Keiner spielt sich mit einem schlechten Spiel raus”

Die letzte Sichtung von Bundestrainer Joachim Löw vor der Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders gegen Brasilien wird nicht von ausschlaggebender Bedeutung sein.

Marcus Sorg beim Abschlusstraining des DFB-Teams vor dem Spiel gegen Brasilien. Foto: Christian Charisius (Foto: dpa) Marcus Sorg

„Natürlich versuchen wir, auch heute Abend die Erkenntnisse zu finden, die uns auf dem Weg zur Kadernominierung weiterhelfen”, äußerte Löws Assistent Marcus Sorg Stunden vor dem Anpfiff im Berliner Olympiastadion: „Aber klar ist auch: Keiner spielt sich mit einem schlechten Spiel raus, keiner qualifiziert sich mit einem guten Spiel für das WM-Aufgebot.”

Bei der Kadernominierung müsse man „definitiv aufs Ganze sehen”, ergänzte Sorg. Bundestrainer Löw wird am 15. Mai in Dortmund den Kader bekanntgeben. Tags zuvor muss er eine Liste von maximal 35 Akteuren dem Weltverband melden. Am 4. Juni muss der endgültige Kader mit 20 Feldspielern und drei Torhütern benannt werden.

WM-Spielplan

WM-Teilnehmer

Infos zu WM-Spielorten und dem WM-Gastgeberland

Sportliche Leitung der Nationalmannschaft

Terminplan Nationalmannschaft

Spielplan Nationalmannschaft

Team hinter dem Team

Infos zum deutschen WM-Quartier

Infos zum Trainingslager in Südtirol

DFB-Kader für Spiele gegen Spanien und Brasilien

Daten und Fakten zu Löw

Sorg-Interview auf DFB-Homepage