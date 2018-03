 Fußball: Spanien-Verteidiger Piqué droht Ausfall gegen Deutschland

Gerard Piqué droht im Fußball-Länderspiel gegen Deutschland auszufallen. Der Verteidiger vom FC Barcelona konnte am Dienstag wegen einer Grippe nicht mit der spanischen Auswahl trainieren.

Ob er am Freitag beim Spiel gegen Deutschland in Düsseldorf (20.45 Uhr) dabei sein wird, war noch nicht sicher. Darüber hinaus kann Spanien-Coach Julen Lopetegui aber auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.

Spanien spielt im Rahmen der Vorbereitungen auf die Fußball-WM in Russland zunächst am Freitag gegen Deutschland, am nächsten Dienstag folgt dann ein Freundschaftsspiel gegen Argentinien in Madrid.