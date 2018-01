 Fußball: Star-Quartett kehrt beim BVB zurück

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Wir hoffen, dass wir uns in der Rückrunde konstanter zeigen”, sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke vor dem Heimspiel des Tabellendritten am Sonntag gegen Wolfsburg (18.00 Uhr/Sky) im Interview mit der Tageszeitung „Die Welt”. Watzke bekräftigte erneut die Vorgabe an die Mannschaft: „Die direkte Qualifikation für die Champions League. Wenn es richtig gut werden soll, als Vizemeister. Das ist unser Anspruch.”

Helfen, die Ziele zu erreichen, kann ein Rückkehrer-Quartett mit Lukasz Piszczek, Erik Durm, Gonzalo Castro und Mario Götze. „Das gibt uns mehr Möglichkeiten”, sagte BVB-Coach Stöger. Auch die neun zuletzt an einem Magen- und Darminfekt erkrankten Spieler stehen wieder zur Verfügung. Das Comeback von Marco Reus (Kreuzbandriss) hat Stöger dagegen vertagt: Der Einsatz des Nationalspielers gegen Wolfsburg sei ausgeschlossen. Gleiches gilt für die angeschlagenen Profis Marcel Schmelzer und Raphael Guerreiro.

Gegner Wolfsburg reist zuversichtlich nach Dortmund. „Die Mannschaft steht, die Stimmung ist gut, die Motivation ist groß. Wir haben beste Voraussetzungen, um in Dortmund zu punkten”, sagte VfL-Coach Martin Schmidt. Während der Ex-Dortmunder Jakub Blaszczykowski wegen Rückenproblemen fehlt, ist der zuletzt angeschlagene Jeffrey Bruma wieder einsatzbereit.

Offen ist noch die Kapitänsfrage beim VfL, nachdem Stürmer-Star Mario Gomez im Winter nach Stuttgart wechselte. „Am Sonntag wird irgendjemand die Binde anhaben”, meinte Schmidt. Als Favorit gilt U21-Europameister Maximilian Arnold, der auch beim Team von Stefan Kuntz Spielführer war.

