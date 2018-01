 Fußball: Stoke City trennt sich nach Pokal-Aus von Trainer Hughes

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Nur zwei Stunden nach der 1:2-Niederlage im FA-Cup bei Viertligist Coventry City trennte sich Stoke am Samstag vom 54-Jährigen. Der Waliser hatte das Team im Mai 2013 übernommen und dreimal auf Platz neun geführt. Nach Rang 13 in der vorigen Saison steht Stoke derzeit nur noch auf dem 18. Platz unter 20 Teams.

In der Liga gab es in den vergangenen sieben Spielen fünf Niederlagen, während des Pokalspiels hatten Fans den Rauswurf von Hughes gefordert. Ein Nachfolger soll einer Mitteilung zufolge so schnell wie möglich benannt werden.

Club-Mitteilung