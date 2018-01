 Fußball: Tabellenführer Paris Saint-Germain gewinnt auch in Nantes

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ohne die deutschen Nationalspieler Kevin Trapp im Tor und Julian Draxler gewannen die Hauptstädter beim FC Nantes mit 1:0 (1:0).

Das entscheidende Tor schoss der Argentinier Angel di Maria in der 12. Minute. Diego (Nantes) sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Paris hat nach dem 20. Spieltag 53 Punkte und damit jeweils elf Zähler Vorsprung auf Titelverteidiger AS Monaco und den Tabellendritten Olympique Lyon (beide 42).