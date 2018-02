 Fußball: Tabellenführer SSC Neapel legt vor - 5:0 in Cagliari

Tabellenführer SSC Neapel hat sein Auswärtsspiel gegen Cagliari Calcio mit 5:0 (2:0) gewonnen und damit zunächst vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Juventus Turin.

Die Spieler vom SSC Neapel jubeln - der Tabellenführer hat 5:0 in Cagliari gewonnen. Foto: Fabio Murru/ANSA (Foto: dpa) Cagliari Calcio - SSC Neapel

Vier Tage nach dem bitteren Aus in der Europa League gegen RB Leipzig wurde die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri ihrer Favoritenrolle in der Serie A erneut gerecht. Jose Callejon brachte die Gäste am Montagabend in der 29. Minute in Führung, Top-Torjäger Dries Mertens erhöhte mit seinem 16. Saisontreffer (42.) auf 2:0. Marek Hamsik (61.), Lorenzo Insigne (72./Foulstrafstoß) und Mario Rui (90.) machten nach der Pause alles klar.

Damit hat Spitzenreiter Neapel nach 26 Spielen 69 Punkte, Italiens Fußballmeister Juventus Turin (65) aber eine Partie weniger ausgetragen. Nach heftigen Schneefällen musste das Heimspiel des Titelverteidigers gegen Atalanta Bergamo am Sonntag verlegt werden.