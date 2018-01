 Fußball: Trotz Klopps Bemühungen: Coutinho wechselt zu Barça

„Mit großem Widerwillen bereiten wir uns auf den Abschied von einem guten Freund, einem wunderbaren Menschen und fantastischen Spieler vor”, wurde Klopp am Samstag auf der Vereinswebsite zitiert. Zuvor hatten sowohl Liverpool als auch Barcelona die Einigung über den Transfer bekanntgegeben. Der 25-Jährige wurde noch am Wochenende zum Medizincheck in Spanien erwartet und soll in Barcelona einen Vertrag bis 2023 unterschreiben.

Klopp versicherte den Liverpool-Fans, man habe „alles Mögliche” getan, um den Brasilianer von einem Verbleib in Anfield zu überzeugen, allerdings ohne Erfolg. „Er ist sich in Bezug auf seine Zukunft zu 100 Prozent sicher.” Unter anderem der britische Sender BBC hatte zuvor berichtet, Barça habe sein Angebot für Coutinho erneut nachgebessert und sei nun bereit, mehr als 140 Millionen Pfund (160 Millionen Euro) für den Mittelfeldspieler zu bezahlen.

Klopp verliert damit mitten in der Saison einen seiner wichtigsten Spieler beim FC Liverpool - trotz eines noch bis 2022 laufenden Vertrags. Der Mittelfeldspieler hatte in dieser Saison sieben Tore in der Premier League und fünf in der Champions League erzielt und gehörte zu den Topscorern in England. „Philippe hat für den Verein in den vergangenen fünf Jahren einen fantastischen Beitrag geleistet”, betonte Klopp.

Dass Coutinho nach Liverpools Sieg im Pokalspiel gegen den FC Everton (2:1) nicht mit dem Rest der Mannschaft ins Kurztrainingslager nach Dubai geflogen war, hatten Medien schon vorher als ein Indiz für den bevorstehenden Wechsel gewertet. „Das habe ich nicht kommen sehen”, twitterte TV-Moderator und Fußball-Ikone Gary Lineker am Samstagabend ironisch. Auch Coach Klopp räumte ein: „Es ist kein Geheimnis, dass Philippe diesen Wechsel schon seit Juli wollte.”

Bereits im Sommer hatte Coutinho um seine Freigabe gebeten, nachdem Barça drei Angebote für ihn abgegeben hatte. Liverpool blieb hart, doch die Spekulationen gingen weiter und erreichten zum Jahreswechsel ein neues Level, nachdem Barça-Ausrüster Nike ein peinlicher Fehler unterlaufen war. Der Sportartikel-Hersteller hatte im Online-Shop des FC Barcelona für kurze Zeit Coutinho-Trikots angekündigt. „Philippe Coutinho ist bereit, das Camp Nou zu erleuchten”, hieß es dazu.

Zu Saisonbeginn hatten die Liverpool-Bosse noch eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie Coutinho für unverkäuflich erklärten. Davon sind sie angesichts der höchsten Summe, die je ein englischer Fußballverein für einen Spieler kassieren könnte, nun abgerückt. Mit 140 Millionen Pfund würde Coutinho nach Landsmann Neymar zum bislang zweitteuersten Fußballer der Welt. Neymar hatte die Transferposse um Coutinho mit seinem Weggang zu Paris Saint-Germain für 222 Millionen Euro im Sommer in Gang gesetzt.

