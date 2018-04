 Fußball: Ulreich: Coach Heynckes Grund für mein Formhoch

München (dpa) - Bayern Münchens Torhüter Sven Ulreich sieht in Coach Jupp Heynckes den Grund für seine persönliche Leistungsexplosion, die ihn sogar als Kandidaten für einen WM-Kaderplatz ins Gespräch bringt.

Blüht unter Jupp Heynckes förmlich auf im Bayern-Tor: Sven Ulreich. Foto: Patrick Seeger (Foto: dpa) Sven Ulreich

Dem „Kicker” sagte der 29-Jährige, was der Trainerwechsel zu Heynckes im Herbst für ihn bedeutete: „Es war brutal wichtig, dass Heynckes mir Selbstvertrauen gab und sein Vertrauen aussprach. Davor war es wirklich so, dass Carlo Ancelotti nicht auf mich stand, wenig Vertrauen in mich hatte, wenig kommunizierte.” Ulreich vertritt den verletzten Manuel Neuer beim deutschen Fußball-Rekordmeister und wurde just in den jüngsten Partien zum mitentscheidenden Spieler.

In den nächsten Wochen wird er im Kampf um die Fußball-Königsklasse gegen Real Madrid wieder im Fokus stehen. Er meinte: „Wenn mir das einer gesagt hätte als kleiner Junge: Champions-League-Halbfinale gegen Real, das hätte ich nie gedacht.” Das verdanke er Heynckes.

„Meine guten Spiele haben angefangen, als Jupp Heynckes kam”, sagte Ulreich der „Bild”-Zeitung. „Ich hatte sofort das Vertrauen von ihm – das Gefühl hatte ich beim Vorgänger nicht. Vertrauen ist für einen Sportler das Wichtigste.”

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge wünschte Ulreich bereits einen Platz in Joachim Löws Weltmeisterschafts-Aufgebot. Der Keeper selbst bekannte: „Klar ist das auch ein Ziel von mir.”

