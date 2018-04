 Fußball: Unerkannter Heynckes als Bayern-Fan? „Yes, sure”

Diese Schmonzette wollte Jupp Heynckes unbedingt noch erzählen. So kehrte der Triple-Trainer des FC Bayern München nach der offiziellen Pressekonferenz zum Bundesligaspiel beim FC Augsburg noch einmal kurz auf seinen Platz zurück.

Jupp Heynckes wurde im Hotel-Aufzug von einem Ehepaar nicht erkannt. Foto: Sebastian Kahnert (Foto: dpa) Jupp Heynckes

Ein älteres Paar war am Freitagmorgen mit drei Koffern zu ihm in den Hotel-Aufzug gestiegen, nachdem der 72-Jährige seine Suite in München verlassen hatte. Der Mann habe nichts zu Heynckes gesagt. „Sie war freundlich”, erzählte der Münchner Coach, der eine Einkaufstüte des deutschen Fußball-Rekordmeisters dabei hatte.

Das fiel der Frau auf. „Oh, you're a fan of Bayern Munich?”, wurde Heynckes, der offensichtlich nicht erkannt wurde, freudig gefragt. „Yes, sure”, antwortete die Trainer-Legende dem Paar schmunzelnd, das Heynckes' Ahnung nach aus den USA kam. „Da habe ich gedacht, es ist immer wieder schön, da wirst du geerdet, wenn man dich nicht kennt”, sagte Heynckes.

Dabei hatte ihm sein früherer Spieler Bastian Schweinsteiger, der bei Chicago Fire in den USA spielt, noch vor Kurzem erzählt: „Oh, Trainer, hier kennt sie jeder.” Heynckes sagte nun lachend: „Aber das stimmt nicht.”

