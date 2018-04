 Fußball: Werder Bremen in Hannover auch ohne Augustinsson

Fußball-Profi Ludwig Augustinsson wird Werder Bremen im Bundesliga-Nordderby bei Hannover 96 nicht zur Verfügung stehen. Der 23 Jahre alte Schwede hat im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (2:1) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten. Das teilten die Bremer mit.

Werders Ludwig Augustinsson (l) muss gegen Frankfurt verletzt raus. Foto: Carmen Jaspersen (Foto: dpa) Ludwig Augustinsson

Das Spiel in Hannover findet am FreitagDas Spiel in Hannover findet am Freitag (20.30 Uhr) statt. Dann fehlt den Bremern auch der Finne Niklas Moisander. Der 32-Jährige sitzt eine Gelbsperre ab.

Mitteilung Werder Bremen