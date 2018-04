 Fußball: Werder Bremen wieder mit Moisander und Augustinsson

Werder Bremen kann im Spiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (18.00 Uhr) wieder auf Abwehrchef Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson zurückgreifen.

Der Finne Moisander brach zwar am Mittwoch mit Muskelproblemen das Training ab, „steht aber gegen den BVB zur Verfügung", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Auch Augustinsson gab nach dreiwöchiger Verletzungspause grünes Licht. „Ich bin fit", erklärte der Schwede. Fehlen werden dagegen die gelb-gesperrten Philipp Bargfrede und Florian Kainz.

Sollten die Abstiegsaspiranten Freiburg und Wolfsburg am Samstag oder Mainz am Sonntag (15.30 Uhr) verlieren, können die Hanseaten bereits vor dem Anpfiff gegen Dortmund auch rechnerisch nicht mehr absteigen. „Die Klasse vor dem letzten Spieltag zu sichern, wäre aufgrund der Ausgangslage ein Erfolg”, sagte der Bremer Coach. „An unsere Herangehensweise würde das aber nichts ändern. Wir wollen auch gegen Dortmund gewinnen.”

Angetan ist der Werder-Trainer vom 4:0-Sieg der Borussia gegen Leverkusen vom vergangenen Wochenende. „Ein sehr starker Gegner, eine Mannschaft mit brutaler individueller Qualität”, lobte Kohfeldt die Mannschaft von Trainer Peter Stöger. „Sie hatten einige Schwankungen, sind aber eine absolute Top-Mannschaft nicht nur in der Liga, sondern auch europaweit.”

