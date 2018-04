 Fußball: Wichtiger Sieg: Union siegt 1:0 beim FC St. Pauli

Der 1. FC Union Berlin hat in der 2. Fußball-Bundesliga in Unterzahl einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht.

Simon Hedlund (M) jubelt mit seinen Mitspielern nach dem späten Tor zum 1:0 gegen den FC St. Pauli. Foto: Jens Büttner (Foto: dpa) FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin Zu zehnt feierten die Berliner am Samstag einen wichtigen 1:0Zu zehnt feierten die Berliner am Samstag einen wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg beim FC St. Pauli, der damit weiter tief in den Abstiegskampf verstrickt ist. Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion erzielte Simon Hedlund (81. Minute) das Siegtor für die Gäste, bei denen Marvin Friedrich (56./wiederholtes Foulspiel) die Gelb-Rote Karte sah. Der Kiezclub, der noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz liegt, überzeugte zwar in kämpferischer Hinsicht, hatte aber auch in Überzahl nicht die spielerischen Mittel, um die Berliner Abwehr zu knacken.