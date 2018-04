 Fußball: Wolfsburger Innenverteidiger Tisserand fällt erneut aus

Der VfL Wolfsburg muss in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfes in der Fußball-Bundesliga auf Marcel Tisserand verzichten.

Muss erneut verletzt beim VfL Wolfsburg pausieren: Marcel Tisserand. Foto: Ina Fassbender (Foto: dpa) Verletzt

Der Innenverteidiger fällt in den letzten beiden Saisonspielen wegen eines Muskelsehnenrisses im rechten hinteren Oberschenkel aus, teilte der Tabellen-16. mit. Die Verletzung hatte der 25-Jährige im Spiel am Samstag gegen den Hamburger SV (1:3) erlitten. Er war bereits nach elf Minuten ausgewechselt worden.

Der Kongolese war schon einmal in dieser Saison längere Zeit ausgefallen. Anfang Februar hatte er sich ebenfalls einen Sehnenriss zugezogen und fehlte zehn Wochen. Sein Comeback gab er am 20. April beim Spiel in Mönchengladbach.

