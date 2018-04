 Fußball: Wolfsburgs Sportdirektor Rebbe beklagt Indiskretionen

Der beim VfL Wolfsburg stark in der Kritik stehende Sportdirektor Olaf Rebbe hat die ständige Unruhe beim VW-Club getadelt und seine Gegner heftig attackiert.

Olaf Rebbe steht als Sportdirektor beim VfL Wolfsburg in der Kritik. Foto: Peter Steffen (Foto: dpa) Olaf Rebbe

„Ich kann bestätigen, dass Dinge aus dem internen Umfeld rauskommen und es viele Indiskretionen gegeben hat in den letzten Wochen, wo man sich schon fragen muss, ist das bewusst oder unbewusst”, sagte Rebbe dem NDR. „Es ist auffällig, dass viele Dinge in Umlauf gebracht werden, um dem Verein zu schaden. Ich nehme mich da raus als Person. Aber ich sage, dem VfL Wolfsburg wird bewusst geschadet und das hilft sicherlich nicht in der aktuellen Situation.”

Drei Spieltage vor dem Saisonende stecken die Wolfsburger wie im Vorjahr mitten im Abstiegskampf. Die Niedersachsen liegen nur wegen der besseren Tordifferenz vor dem SC Freiburg, der als Tabellen-16. den Relegationsplatz belegt. Am Samstag kommt es zur richtungsweisenden Partie gegen den Hamburger SV, der nach dem Sieg gegen Freiburg nur noch fünf Zähler zurückliegt. Im vergangenen Jahr rettete sich der VfL erst in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig.

Rebbe steht in Wolfsburg vor der Ablösung, Hannovers Sportdirektor Horst Heldt gilt als Topkandidat für den Posten des Geschäftsführers Sport. Allerdings halten sich alle Seiten in der Personalie noch bedeckt.

