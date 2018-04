 Golf: Reed sagt Teilnahme am Top-Golfturnier bei Hamburg zu

US-Golfstar Patrick Reed hat seine Teilnahme an den European Open auf der Green-Eagle-Anlage bei Hamburg zugesagt. Wie der Veranstalter mitteilte, wird der 27 Jahre alte Texaner zum zweiten Mal nach 2017 bei dem Turnier der European Tour vom 26. bis 29. Juli abschlagen.

Patrick Reed wird vor den Toren Hamburgs abschlagen. Foto: Chris Carlson/AP (Foto: dpa) Masters-Sieger

Erst am Sonntag hatte Reed beim 82. Masters in Augusta/Georgia seinen ersten Major-Titel gewonnen. „Natürlich würde ich meinen Namen gerne auf die Siegerliste mit all den großen Namen setzen, besonders zum 40-jährigen Jubiläum des Turniers”, sagte Reed über die traditionsreiche Golf-Veranstaltung vor den Toren der Hansestadt. Auf der lukrativen PGA Tour konnte er bereits sechs Siege feiern. Zudem trug Reed mit seinem legendären Sieg über den Nordiren Rory McIlroy 2016 maßgeblich zum Triumph des US-Teams im Ryder Cup bei.

