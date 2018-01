 Golf: Woods vor Finalrunde bei US-Tour-Comeback unter den Top 40

Golf-Star Tiger Woods liegt vor der Finalrunde bei seiner Rückkehr auf der amerikanischen PGA-Tour auf dem geteilten 39. Platz. Der 42-Jährige spielte bei der Farmers Insurance Open eine 70er-Runde.

Bei seiner Rückkehr auf die PGA-Tour zeigt Golfstar Tiger Woods eine gute Leistung. Foto: Debby Wong (Foto: dpa) Comeback

Nach drei Runden auf dem Torrey Pines Golf Course im kalifornischen La Jolla hat der 14-malige Major Sieger insgesamt 213 Schläge (-3) auf dem Konto. In Führung liegt der Schwede Alex Noren (-11) mit 205 Schlägen. Der 35-Jährige erreichte nach 69 Schlägen das Clubhaus. Auf den weiteren Plätzen folgen die US-Amerikaner Ryan Palmer (-10), J.B. Holmes (-9) und Micheal Kim (-9).

Der Spanier Jon Rahm (-7), der mit einem Sieg an diesem Wochenende die Weltranglisten-Führung übernehmen könnte, liegt vor der Finalrunde mit 209 Schlägen auf dem geteilten zwölften Platz. Die Deutschen Alex Cejka und Stephan Jäger verpassten beim mit 6,9 Millionen Dollar dotierten Turnier den Cut.

