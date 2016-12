Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kiel (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen haben das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga für sich entschieden. Der Titelverteidiger setzte sich beim deutschen Rekordmeister THW Kiel mit 29:26 (16:14) durch und zog damit in der Tabelle an den Gastgebern vorbei. Für die Norddeutschen war es die erste Heimniederlage in der laufenden Saison.