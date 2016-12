 Handball Bundesliga: Handball: Bundestrainer-Kandidat Prokop betreut Bundesliga-All-Stars

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Köln (SID) - Der mögliche neue Handball-Bundestrainer Christian Prokop vom SC DHfK Leipzig wird das in einer Online-Abstimmung von den Fans zusammengestellte All-Star-Team der Bundesliga im Spiel gegen die Nationalmannschaft am 3. Februar in Leipzig (20.15/live bei Sport1) coachen. Ihm zur Seite steht Ljubomir Vranjes, Trainer des Bundesliga-Tabellenführers SG Flensburg-Handewitt.

Insgesamt gehören 22 Spieler aus acht Nationen dem All-Star-Team an, unter anderem ist auch Aufsteiger HC Erlangen mit Kreisläufer Jonas Tümmler und Rechtsaußen Ole Rahmel vertreten. Das größte Kontingent stellen die Flensburger mit acht Spielern, vom deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen kommen fünf, vom THW Kiel drei Teilnehmer.