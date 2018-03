Patentklage gegen Facebook Blackberry will noch mal Kasse machen

Den Blackberry Messenger nutzt kaum noch jemand – trotzdem will der kanadische Konzern damit noch Geld verdienen: Er verklagt Facebook.

DüsseldorfBlackberry prägte eine Ära: Wer in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren etwas auf sich hielt, hatte so ein Mobiltelefon mit Minitastatur in der Tasche. E-Mails und Nachrichten waren immer dabei, ließen sich binnen Sekunden beantworten – das Prinzip übte eine solche Anziehungskraft aus, dass die Geräte den Spitzennamen „Crackberry“ trugen, benannt nach einer Droge, die schnell süchtig macht.

Davon ist nicht viel geblieben. Blackberry baut keine Smartphones mehr und konzentriert sich auf Software. Die Geräte mit dem Beerenlogo stammen vom chinesischen Konzern TCL, der dafür im Dezember 2016 die Lizenz gekauft hat. Doch das kanadische Unternehmen will weiterhin vom alten Geschäft profitieren – mit seinen Patenten. Jüngstes Beispiel: Am Dienstag reichte es bei einem Bundesgericht in Los Angeles Klage gegen Facebook ein.

Der Smartphone-Pionier wirft dem Internetdienst vor, mit seinem sozialen Netzwerk sowie seinen Tochterfirmen WhatsApp und Instagram sieben Patente zu verletzen. Diese seien ursprünglich beispielsweise im Blackberry Messenger, kurz BBM, zum Einsatz gekommen, einem Vorgänger von heutigen Messaging-Diensten. Dem Schritt seien jahrelange Verhandlungen vorausgegangen, erklärte der kanadische Konzern.

Der Abstieg von Blackberry Ein unterschätzter Konkurrent Apple stellt im Januar 2007 das iPhone vor. Während Steve Jobs gewohnt großspurig von einer Revolution spricht, gibt sich Blackberry-Hersteller RIM konziliant: Nicht jeder könne auf Glas tippen, das Design der Blackberry-Geräte sei daher überlegen. Im neuen Segment der Smartphones ist RIM jedenfalls eine Bank. Erstes Blackberry ohne Tasten Gänzlich unbeeindruckt ist RIM aber nicht: Einige Monate nach dem iPhone-Start bringt das kanadische Unternehmen sein erstes Gerät mit Touchscreen heraus, das Blackberry Storm. Es soll die RIM-Smartphones auch unter normalen Verbrauchern zum Must have zu machen. Das Gerät ist pannenanfällig und bekommt allenfalls durchwachsene Rezensionen. Trotzdem steigert RIM seinen Marktanteil weiter. Neues Betriebssystem RIM übernimmt im April 2010 die Software-Schmiede QNX, deren Betriebssystem später die veraltete Blackberry-Software ersetzen und Smartphones, Tablets, aber auch Systeme wie Autoelektronik antreiben soll. Zu diesem Zeitpunkt steht Apple bereits kurz vor der Einführung des iPhone 4. RIM ist technologisch ins Hintertreffen geraten. Ein Konkurrent fürs iPad? RIM äußert sich öffentlich zwar skeptisch über Tablet-Computer, arbeitet aber selbst an einem solchen Gerät. Im April 2011 kommt das Playbook heraus. Es hat bereits das neue Betriebssystem QNX an Bord, enttäuscht aber trotzdem die Fachwelt, nicht zuletzt weil anfangs Programme für E-Mail, Kalender und Adressbuch fehlen. Der Absatz verfehlt die Erwartungen, bis der Preis deutlich sinkt. Der Brain Drain beginnt RIM kündigt im Juli 2011 an, 2000 Mitarbeiter zu entlassen – offiziell, um die „Kosten zu optimieren“. In den Vorjahren war die Belegschaft rasant gewachsen. Die Moral leidet unter den Einschnitten, viele Talente und auch etliche Führungskräfte verlassen von sich aus das Unternehmen im kanadischen Waterloo nahe der US-Grenze. Serverausfall erschüttert Vertrauen Im Oktober 2011 fallen die Server von RIM vier Tage lang aus, weltweit haben Nutzer Probleme, auf ihre Mails und Nachrichten zuzugreifen. Die Panne trifft RIM ins Mark: Sicherheit und Zuverlässigkeit sind bisher ein Markenzeichen der kanadischen Firma. Die schlechte Krisenkommunikation sorgt für zusätzlichen Frust. Probleme mit dem neuen System Auch das noch: RIM darf sein neues Betriebssystem aus markenrechtlichen Gründen nicht BBX nennen. Der neue Name lautet Blackberry 10, oder BB 10, wie RIM im Dezember 2011 erklärt. Zudem verschiebt die Firma den Start auf Ende 2012. Die Chefs treten ab Der Druck wird zu groß – die langjährigen Firmenchefs Mike Lazaridis und Jim Balsilie treten im Januar 2012 zurück, bleiben aber im Verwaltungsrat. Der bisherige Vorstand Thorsten Heins, 54, übernimmt. Neue Geräte, neues Glück? Nach mehreren Verzögerungen präsentiert RIM im Januar 2013 das neue Betriebssystem Blackberry 10 und sechs neue Smartphones. Sie sollen nicht nur Managern die Arbeit erleichtern, sondern auch Spaß machen – so wie das iPhone oder die zahlreichen Android-Geräte. Doch der Absatz bleibt hinter den Erwartungen zurück, der Marktanteil fällt immer weiter. Das Unternehmen benennt sich um und heißt nun wie sein wichtigstes Produkt. Neuer Chef krempelt Blackberry um 2013 denkt das Blackberry-Management über einen Verkauf des Unternehmens nach. Am Ende stellt die kanadische Finanzfirma Fairfax mit anderen Investoren eine Milliarde Dollar frisches Geld zur Verfügung. Der deutsche Chef Thorsten Heins geht im November 2013, der frühere Sybase-Chef John Chen übernimmt. Er richtet das Unternehmen neu aus und stellt Software in den Mittelpunkt. Das Hardware-Geschäft lagert er aus - und beendet damit eine traditionsreiche Geschichte.

Der Fall erinnert an Streitigkeiten der vergangenen Jahre: Smartphone-Hersteller verklagten sich gegenseitig, auch Patentverwertungsgesellschaften zogen vor Gericht. Den einen ging es darum, Wettbewerber zu stoppen, den anderen, abzukassieren. Manch einer sprach damals von einem Patentkrieg – in dem allerdings keiner einen entscheidenden Sieg erringen konnte. Auch die Aussichten von Blackberry sind nach Einschätzung von Experten durchwachsen.

Blackberry legt die Argumentation auf 117 Seiten dar. Die Patente beschreiben demnach kryptografische Verfahren zum Schutz von Nutzerdaten, das Hin- und Herschalten zwischen dem Messenger und Spielen und die Benutzeroberfläche von Chat-Programmen. Dabei geht es um grundlegende Dinge wie die „Anzeige neuer Nachrichten auf einem kleinen Bildschirm“ (Patent 8.209.634) oder dass Stummschalten einer Konversation (Patent 9.349.120).

Der einstige Gerätehersteller fordert für die „ungesetzliche Nutzung“ der Patente Unterlassung und Schadenersatz. Der Internetkonzern wird sich dagegen wehren. Die Klage reflektiere den derzeitigen Zustand des Geschäfts mit mobilen Nachrichtendiensten, erklärte der Konzernjurist Paul Grewal: Blackberry habe die eigenen Bemühungen um Innovationen eingestellt und wolle nun für die Innovationen anderer abkassieren. Und: „Wir wollen kämpfen.“

Dass Blackberry ausgerechnet jetzt gegen Facebook vorgeht, kommt nicht von ungefähr. Solange der Konzern selbst Smartphones herstellte, hielt er sich aus Angst vor Gegenklagen zurück. Seit er sich auf das Geschäft mit sicherer Software konzentriert, muss er das nicht mehr fürchten – und kann nun versuchen, aus den rund 40.000 Patenten Profite zu schlagen. Blackberry erreichte bereits einen Deal mit Qualcomm, in dem der Chiphersteller knapp eine Milliarde Dollar zahlte. Gegen Nokia läuft derzeit eine Klage.

Ein Klick zurück in Nostalgie Typische Blackberry-Geste 1 von 20 Es gab Zeiten, in denen hatten Berater, Banker und Berufspolitiker einen „Blackberry-Daumen“, weil sie immer auf den Tastaturen herumtippten. Bis heute halten einige Fans dem Hersteller die Treue. Der Abschied des Unternehmens aus dem Hardwaregeschäft dürfte sie wehmütig werden lassen. Blackberry Pearl 2 von 20 Das Pearl war das erste Blackberry-Gerät, dass auch bei Durchschnittsnutzern Erfolg hatte – dank Kamera, Media Player und Messaging-Funktionen. Der Hersteller verkaufte zwischen 2007 und 2010 verschiedene Modelle. Vorstellung des Blackberry Curve 3 von 20 Massenmarkttauglich war auch das Blackberry Curve, das hier die indische Schauspielerin Katrina Kaif vorstellt. Mit der breiten Tastatur und dem Trackball zur Steuerung setzte es einen Standard. Ab 2007 brachte der Hersteller mehrere Generationen des Gerätes heraus. Hillary Clinton mit Blackberry 4 von 20 Auch in der Politik war Blackberry lange der Goldstandard – nicht zuletzt wegen der Sicherheit. Auf diesem Bild aus dem Jahr 2011 checkt die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton ihre E-Mails. US-Präsident Obama mit Blackberry 5 von 20 Und US-Präsident Barack Obama verließ früher ohne sein Blackberry nie das Weiße Haus. Im Sommer berichtete er allerdings in einem Interview, dass er jetzt ein anderes Gerät nutzen dürfe – welches, sagte er nicht. Blackberry-Werbung auf der Cebit 6 von 20 2006 – Apple entwickelte gerade heimlich das iPhone – war Blackberry auf der Technikmesse Cebit eine große Nummer, die damals selbst noch eine große Nummer war. Blackberry-Mitgründer Mike Lazaridis 7 von 20 Mit diesen Geräten hatte Blackberry lange Erfolg – auch noch, als 2007 das iPhone auf den Markt kam. Das wiegte das Management um Gründer Mike Lazaridis offenbar in einer trügerischen Sicherheit: 2012 begannen die Verkaufszahlen zu sinken, bald dramatisch.

Dass Blackberry den Fall vor Gericht gewinnt, bezweifeln Fachleute. „Es handelt sich um überbreite Patente, die eher Probleme als Lösungen monopolisieren sollen“, erklärt etwa der Unternehmensberater und Autor Florian Müller, der die Patentstreitigkeiten der Smartphone-Hersteller seit Jahren verfolgt. Er verweist auf das genannte Alice-Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA, der klarstellte, dass Ideen nicht patentierbar seien, nur deren technische Umsetzungen.

Womöglich ist ein Sieg vor Gericht aber gar nicht das Ziel, sondern eine außergerichtliche Einigung. „Es kann sein, dass Facebook irgendwann einen für sich selbst überschaubaren Betrag bezahlt, um dieses lästige Verfahren loszuwerden“, sagt Müller. „Sollte sich Facebook wehren, halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass Blackberry einen Blumentopf gewinnt.“