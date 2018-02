 Judo: Zwei dritte Plätze für deutsche Judokas beim Heim-Grand-Slam

Vize-Europameister Dominic Ressel und Szaundra Diedrich haben beim Heim-Grand-Slam in Düsseldorf die ersten beiden Podestplätze für den Deutschen Judo-Bund erkämpft.

Dominic Ressel (l.) hat in Düsseldorf Bronze gewonnen. Foto: Jonas Güttler/Archiv (Foto: dpa) Dominic Ressel

Der 24 Jahre alte Ressel setzte sich in der Klasse bis 81 Kilogramm nach einer Halbfinal-Niederlage im Bronze-Kampf gegen den Belgier Matthias Casse durch und wurde Dritter. Diedrich holte in der Klasse bis 70 Kilogramm durch einen Erfolg über Saki Niizoe ebenfalls Rang drei.

Marlene Galandi und Igor Wandtke verloren ihre Bronze-Kämpfe und verpassten damit knapp weitere Top-Platzierungen. Olympia-Teilnehmer Wandtke hatte in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm sogar das Halbfinale erreicht, kassierte dann aber zwei Niederlagen. Die frühere Europameisterin Martyna Trajdos musste wegen einer Grippe kurzfristig absagen, die EM-Zweite Giovanna Scoccimarro scheiterte in der zweiten Runde an der späteren Siegerin Yoko Ono aus Japan.

Am Sonntag, dem letzten Tag des Heim-Grand-Slams, haben vor allem die Olympia-Fünften Luise Malzahn und Karl-Richard Frey sowie die EM-Dritte Carolin Weiss im Schwergewicht Chancen auf den Sieg.

Zeitplan Grand Slam

Deutsches Aufgebot

Übersicht IJF World Series

Deutscher Judo-Bund auf Twitter

Ausschreibung zum Grand Slam

Ergebnisse