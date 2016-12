 Kanu National: Thema des Tages: Falsches Zeichen

Köln (SID) - Anfang Dezember stimmten die Sportverbände in Magdeburg mit großer Mehrheit der Spitzensportreform zu. Keine drei Wochen später dürfen sie deswegen endgültig ein ganz flaues Gefühl in der Magengegend bekommen. Der Deutsche Kanu-Verband (DKV), Medaillenlieferant Nummer eins bei den Olympischen Spielen in Rio, funkt laut hörbar S.O.S.

Der seit Jahrzehnten überaus erfolgreiche Verband sieht sich wegen der Kürzung staatlicher Mittel "im niedrigen sechsstelligen Bereich" zu unbequemen strukturellen Maßnahmen gezwungen, unter anderem muss er sich von vier Juniorentrainern trennen - Präsident Thomas Konietzko "versteht die Welt nicht mehr".

Ganz egal, ob in der schwierigen Übergangsphase der Umsetzung tatsächlich die Reform selbst der Grund für die Kürzungen in der Medaillenschmiede ist (Konietzko glaubt das, DOSB-Vorstand Michael Vesper bestreitet es) - so oder so ist es ein alarmierendes, falsches Zeichen, das für viel Unruhe in "Sportdeutschland" sorgen wird. Wenn dieser DKV, der in Rio vier Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille ergattert hat, Derartiges widerfährt, was passiert dann in Zukunft erst mit Pleiten-Verbänden von Schwimmern oder Fechtern?