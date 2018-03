 Europe at Work: Manager lernen Europa

Eine waschechte ehemalige Europa-Ministerin hat die französische Top-Business School HEC Paris für ihr neues Europa-Institut rekrutiert. Unter der Leitung von Noelle Lenoir entsteht hier ein think tank, der auch (angehende) Manager fit für Brüssel machen soll.

Auch Deutsche können in Paris lernen, wie das Räderwerk der EU-Maschinerie funktioniert, etwa in dem dreitägigen

englischsprachigen Seminar "Europe at Work" (November 2005, 2900 Euro).

Kurzprogramme mit EU-Bezug bietet seit einiger Zeit auch das Collège d'Europe im belgischen Brügge an, die wichtigste EU-Kaderschmiede. In Brügge kann man beispielsweise lernen, wie man am besten mit den Beamten der EU-Kommission verhandelt ("EU-Negotiations in Practice, 11.-15.04.05; 2250 Euro). Neu im Programm ist auch ein sich über mehrere Monate erstreckendes "Advanced Community Law Training Programme" (14 Veranstaltungen, jeweils samstags vormittags in Brüssel) für alle, die sich mit EU-Recht beschäftigen.

