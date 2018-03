 Norwegen: Arbeitszeit halbiert, Gehalt verdreifacht

Norwegens Premier Jens Stoltenberg hat seinen Einwohnern einiges zu bieten: Norwegen bietet Einwohnern ein staatlich finanziertes Gesundheitssystem und eine praktisch kostenlose Ausbildung. Die Kosten für Kindergartenplätze sind auf maximal 400 Dollar pro Monat begrenzt und nach der Geburt eines Kindes bekommen Eltern bis zu 14 Monate frei. (Foto: AFP)

Die Arbeitstage von Pedro Dias haben sich bei dreifachem Gehalt nahezu halbiert. Der Umzug des 27-Jährigen Software-Experten aus Portugal ins norwegische Oslo hat sich damit ausgezahlt.

Dem jungen Mann ist die Flucht aus einem 15-Stunden-pro-Tag-Job an der Neuen Universität von Lissabon gelungen. Heute arbeitet er selten viel länger als bis 17 Uhr. Seine neue Stelle bei Metafocus AS, einem Hersteller von Internet-basierter Software, fand er im Februar bei einer Job-Börse in der portugiesischen Hauptstadt.

„In Portugal kommt man mit einem durchschnittlichen Gehalt nur schwer über die Runden und muss gleichzeitig länger arbeiten”, sagt er in einem Interview mit Bloomberg News in seinem Büro in Oslo. Dias genießt die neu gewonnene Freizeit. Er nutzt sie, um sich auf die Teilnahme an einem Halb-Marathon vorzubereiten.

Dank einer vom Rohöl-Reichtum gesegneten Volkswirtschaft entwickelt sich Norwegen immer mehr zum Gewinner im Wettlauf um qualifizierte Mitarbeiter, während Europa insgesamt unter einer Rekord-Arbeitslosigkeit leidet.

Im Juli lag die Arbeitslosenquote in der Eurozone bei 12,1 Prozent, und in Portugal waren sogar 16,4 Prozent der Menschen ohne Stelle. In Norwegen, dem größten Öl-Produzenten in West- Europa, bewegt sich die Quote hingegen seit 2009 unterhalb der Marke von 4 Prozent.