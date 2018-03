 Wettbewerb "Erfolgsfaktor Familie": Deutschlands familienfreundlichste Unternehmen

Jokertage, Windelgeld oder Azubi-Tandems – Familienfreundlichkeit muss nicht teuer sein, demonstrieren die Preisträger des Wettbewerbs „Erfolgsfaktor Familie 2008“, die am Donnerstag nachmittag in Berlin prämiert wurden. Ohnehin zahlt sich jeder Euro, den Unternehmen in Mitarbeiter mit Familie investieren, doppelt aus - in Motivation und geringeren Fehlquoten.

