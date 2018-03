 Köln, 21.02.2018: Whisky-Tasting mit Schlumberger

Tauchen Sie ein in die Welt erlesener Whiskys beim exklusiven Club-Tasting unseres Partners Schlumberger.

Whisky-Tasting

Tauchen Sie mit unserem Partner Schlumberger in die faszinierende Welt des Whiskys ein. Experte Andrea Caminneci, Whisky-Verkaufsleiter bei Schlumberger und Mitglied der „Keeper of the Quaich“, stellt Ihnen elf erlesene Sorten bei einer exklusiven Club-Degustation in Köln vor. Erfahren Sie mehr über die Herkunft, die Destillation und die unterschiedlichen Gattungen. Alles angereichert mit ein paar unterhaltsamen Anekdoten und bei einem guten Glas Whisky.

Ihr Club-Vorteil: Kostenlos und exklusiv für Club-Mitglieder.

Top-Speaker:

Andrea Caminneci, Whisky-Verkaufsleiter bei Schlumberger und Mitglied der „Keeper of the Quaich“