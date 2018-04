 Leichtathletik: Harting verletzt: „EM-Teilnahme nicht verderben lassen”

Diskus-Olympiasieger Robert Harting wird vor seinem letzten großen Auftritt bei der Heim-Europameisterschaft in Berlin von einer Verletzung geplagt.

Diskuswerfer Robert Harting verletzte sich wieder am Knie. Foto: Soeren Stache (Foto: dpa) Pechvogel

„Mein Quadrizepssehne im rechten Knie ist wieder gerissen”, sagte der 33-Jährige der „Bild am Sonntag”. Allerdings handele es sich um einen Vertikalriss, mit Hilfe von Spritzen und einer Stoßwellentherapie könne er dennoch trainieren. Eine Absage für die EM vom 7. bis 12. August im Olympiastadion ist daher kein Thema: „Ich will mir die Teilnahme nicht verderben lassen.”

Harting hatte 2009 in Berlin den ersten von drei WM-Titeln gewonnen. „Das hat mein Leben geprägt. Wäre die WM jetzt in Budapest oder Paris, hätte ich wahrscheinlich schon aufgehört. Aber jetzt will ich es ordentlich zu Ende bringen.” Er könne derzeit Kniebeugen machen oder reißen. „Aber werfen, wo ich mich verdrehe, da habe ich Schmerzen.”

Harting hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Knieprobleme. 2014 gewann er bei der EM in Zürich seinen bislang letzten Titel. Wenige Wochen danach riss sein Kreuzband. Bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro erlitt er vor dem Finale einen Hexenschuss. Sein Bruder Christoph gewann damals überraschend Gold. Bei der EM will der Olympiasieger von 2012 seine internationale Karriere beenden. Trotz der erneuten Probleme betonte er: „Ich will danach ordentlich feiern. Es wird trotzdem - glaube ich - eine coole EM für mich werden.”

