 Leichtathletik International: Äthiopiens Lauf-Legende Yifter verstorben

Addis Abeba (SID) - Äthiopien trauert um einen seiner größten Läufer: Der zweimalige Olympiasieger Miruts Yifter ist im Alter von offiziell 72 Jahren gestorben. Yifter hatte zuletzt in Toronto/Kanada gelebt, wo er in der Nacht zu Freitag einer Atemwegserkrankung erlag.

Der kraftvolle Mittel- und Langstreckler mit der markanten hohen Stirn hatte 1972 in München Olympiabronze über 10.000 m geholt, acht Jahre später in Moskau gewann Yifter Gold über 5000 und 10.000 m. Spätere äthiopische Topstars wie Haile Gebrselassie und Kenenisa Bekele nannten "Yifter the Shifter" ihr Vorbild.

Rätsel hatte es stets um sein wahres Alter gegeben, Angaben über sein Geburtsjahr schwanken zwischen 1938 und 1944. Yifter verweigerte dazu eine definitive Aussage, berühmt wurde sein Satz: "Menschen können mir meine Hühner stehlen, sie können mir meine Schafe stehlen, aber sie können nicht mein Alter stehlen."