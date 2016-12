 Leichtathletik : Klosterhalfen gewinnt Trierer Silvesterlauf - Flieger Dritter

Trier (SID) - Die deutschen Olympia-Teilnehmer Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) und Philipp Flieger (Regensburg) haben beim traditionellen Silvesterlauf in Trier einen gelungenen Jahresabschluss gefeiert. Klosterhalfen sorgte auf dem ein Kilometer langen Stadtkurs gegen internationale Konkurrenz über fünf Runden in 16:05 Minuten für den ersten Erfolg der Gastgeber seit 2013 (Corinna Harrer). Flieger kam über 8000 m als Dritter in 23:11 Minuten 21 Sekunden nach dem äthiopischen Sieger Getaneh Tamire in Ziel.