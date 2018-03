 David Marsh: Scheitert Spanien, dann auch der Euro

In den kommenden Monaten könnte der Euro-Raum bröckeln. Auch in der möglichen Abwicklungsphase muss die EZB glaubwürdig sein. Die Entwicklung der Zentralbank durchlebte viele Phasen und mündete in Schuldzuweisungen.

Viel mehr als von Griechenland oder Deutschland hängt die weitere Entwicklung von Spanien ab. (Foto: dpa) EZB-Präsident Mario Draghi betont stets die Grenzen der Hilfsmöglichkeiten der Notenbank. Doch wenn der Euro-Raum in den kommenden Monaten zerbröckelt, wird der EZB die wichtige Rolle als Garantin der europäischen Zahlungssysteme zugeordnet, auch als Koordinatorin der Geld- und Währungspolitiken der nationalen Zentralbanken. Und schließlich als moralische Instanz, um vergangene Missgeschicke und Fehlkalkulationen aufzuzeigen und neue Wege zu weisen. Welches sind die bisherigen Zeitabschnitte der EZB-Entwicklung? Die Aufbauphase 1998-2003 fiel mit der Ära des ersten Präsidenten Wim Duisenberg zusammen. Die neue Währung geriet gegenüber der Macht des Dollars und der Skepsis der Finanzmärkte in eine Zerreißprobe. Die zweite Etappe, die Bestätigungsphase, haben wir ab November 2003 mit dem Amtseintritt Jean-Claude Trichets erlebt, als sich die EZB den Versuchen der Regierungen, fiskalpolitische Regeln auszuhebeln, mit Biss entgegenstellte. Im Zuge einer Legendenbildung wird jetzt von den Notenbankern das Fehlverhalten der französischen und deutschen Regierung in den Jahren 2003-04 übertrieben. Paris und Berlin verzeichneten in dieser Zeit durchschnittliche Haushaltsdefizite in Höhe von 3,4 Prozent des BSP. Kein Kapitalverbrechen gegen die Wirtschaftsorthodoxie. Hilfen der EZB Staatsanleihekäufe Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit Mai 2010 auf dem Sekundärmarkt - also von der Finanzbranche - Staatsanleihen oder Peripherieländer Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Italien im Wert von 214 Milliarden Euro gekauft und damit die Risikoprämien für Bonds dieser Länder gesenkt. Dreijahrestender Im Dezember und Februar haben die Frankfurter Währungshüter den Bankensektor mit mehr als einer Billion Euro geflutet. Der Zins auf die Kredite beträgt ein Prozent bei einer Laufzeit von drei Jahren. Die Banken investierten die Gelder teilweise in höher verzinste Anleihen. Sicherheiten Die Anforderungen an die Sicherheiten, die von Banken für EZB-Kredite von der Notenbank zu hinterlegen sind, wurden im Verlauf der Krise sukzessive gesenkt und erhöhten so die Liquidität der Banken im Euro-Raum. Phase drei war eine Trotzphase, als sich der Euro festigte und Trichet den Status der EZB gegenüber der Politik überbetonte - so mit der überzogenen Selbstdarstellung, er sei „Mr Euro“. Diese Etappe wurde von einer verantwortungslosen Sorglosigkeit der EZB hinsichtlich der wachsenden Euro-Raum-Zahlungsbilanzungleichgewichte begleitet. Wie der frühere Präsident der EU-Kommission, Jacques Delors, jüngst sagte, hätte der EZB-Rat während der Ruhe vor dem Euro-Sturm auf mögliche Finanzierungsprobleme hinweisen sollen. Aktuelle Club-Events Thursday, 15.03.18 Leipzig: Leipziger Buchmesse 2018: Buch voraus!

Wednesday, 14.03.18, 17:30 Leipzig: Eröffnung & Preisverleihung zur Leipziger Buchmesse

Monday, 12.03.18, 08:45 Berlin: 19. Handelsblatt Jahrestagung Betriebliche Altersversorgung 2018

Tuesday, 13.03.18, 19:30 München: Club-Gespräch „Welche Zukunft hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk?“

Tuesday, 13.03.18, 18:30 Düsseldorf: Club-Gespräch mit Oliver Bierhoff

Thursday, 08.03.18 Austin, Texas: SXSW Interactive Zum Wirtschafts Club Die vierte Phase ab 2007 kann man als Periode des Triumphs beschreiben, als die EZB die ersten Auswüchse der Finanzkrise erfolgreich bekämpfte und Trichet im Juni 2008 Euro-Kritiker des Kleinmuts bezichtigte. Mit der Offenlegung der Misere des griechischen Fehlverhaltens trat Ende 2009 die fünfte Phase ein, die Krisenperiode, die in die Phase der gegenseitigen Schuldzuweisungen mündet. Und künftig? Viel mehr als von Griechenland oder Deutschland hängt die weitere Entwicklung von Spanien ab. Scheitert Spanien, dann auch der Euro. Dann erleben wir die siebte Phase, die Etappe der Euro-Abwicklung. Der Höhepunkt der Karriere von Draghi steht wohl noch bevor. Der Autor ist Co-Chairman von OMFIF.