Journalisten haben oft Gewissensbisse

Journalisten müssen die Informanten darüber aufklären, das gehört zur ihrer Berufsethik. Gewissensbisse haben sie oft trotzdem, auch wenn sie umfassend über mögliche Folgen informiert haben. Denn Whistleblower werden in aller Regel nur einmal im Leben mit einer solchen Situation konfrontiert, deshalb haben sie darin keine Erfahrung und können womöglich die in ihr Leben einschneidenden Konsequenzen vorab gar nicht überblicken. Den derzeitigen Zustand in Deutschland, dass in einem solchen Fall für den Tippgeber Jobverlust und Strafverfahren drohen, will das EU-Parlament jetzt beenden.

Damit folgte die Mehrheit der Politiker bei ihrer Abstimmung in Straßburg gewiss alleine nicht den langjährigen entsprechenden Forderungen des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV). Vielmehr hatten sogar schon die Vereinten Nationen unmissverständlich den Schutz von Whistleblowern zum internationalen Standard erklärt. Nun ist es an der EU-Kommission, dieses weltweite Niveau in der Staatengemeinschaft herzustellen.

Die Chancen dafür waren noch nie so gut: Auch, wenn es zunächst erschreckend anmutet, dass die Abgeordneten der deutschen Unionsparteien im EU-Parlament die Idee offenbar nicht ganz so gut finden. Sie haben sich bei der Abstimmung demonstrativ enthalten. Damit schließen sie an eine unselige Tradition ihrer Parteien an. Denn schon im Vertrag für die Große Koalition im Bund aus dem Jahr 2013 hatten SPD und CDU/CSU eindeutig den besseren Schutz für Whistleblower festgeschrieben. Umgesetzt wurde dieses Ziel letztlich nicht.

Die Grünen und die Liberalen im EU-Parlament haben jetzt mehrheitlich für den Whistleblower-Schutz votiert. Womöglich ist das ein Vorzeichen für die Behandlung des Themas bei den Koalitionsverhandlungen für den Bundestag. Die Unionsparteien und ihre potenziellen „Jamaika-Partner“ kommen nicht mehr umhin, darüber zu beraten, wie sie mit einer möglichen Weichenstellung der EU-Kommission umgehen wollen: Will Deutschland weiterhin internationale Standards ignorieren und damit in Kauf nehmen, dass Skandale vertuscht werden können? Sollen Whistleblower weiterhin auch strafrechtlich verfolgt werden, obwohl sie sich um die Gesellschaft verdient gemacht haben? Sollen Journalisten weiterhin von Gewissensbissen geplagt werden, wenn sie Informanten davon überzeugen, über Missstände in Unternehmen, Behörden oder Parteien „auszupacken“?

Bestimmt wollen die jetzt in Berlin verhandelnden Politiker solche Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Diese Anwürfe liegen durch das deutliche Votum des EU-Parlaments zumindest schon in der Luft. Dabei wäre es so einfach, im Arbeits- und im Strafrecht solche berechtigten Ausnahmen zu installieren. Die Information über objektive Missstände würde dann einen „Verrat“ von Geschäftsgeheimnissen rechtfertigen. Behörden würden die Einhaltung der Gesetze kontrollieren und Whistleblowern zur Seite stehen. Aufklärungskampagnen würden organisiert. So wie es die Mehrheit des EU-Parlaments will.

Es spräche nichts dagegen, gar nicht erst auf die EU-Kommission zu warten, sondern umgehend einen umfassenden Schutz von Whistleblowern als Gesetz einzubringen und zu beschließen. Da ist es ein Lichtblick, dass sich die Unionsparteien bei der Abstimmung im EU-Parlament „nur“ enthalten haben. Sie haben immerhin nicht dagegen gestimmt. Vielleicht war das schon der Vorbote eines absehbaren Kompromisses im Sinne einer „Jamaika-Koalition“.