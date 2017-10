Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Frank Überall Frank Überall ist Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV). Er ist freier Autor und lehrt Journalismus und Sozialwissenschaften an der Kölner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW). Im Internet findet man ihn unter www.politikinstitut.de. (Foto: dpa)

Wer in Deutschland ehrlich sein will, lebt gefährlich: So genannte Whistleblower genießen hierzulande nahezu keinen Schutz, wenn sie auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam machen. Das Europäische Parlament hat jetzt endlich die Weichen dafür gestellt, dass das anders wird. Für Journalisten wäre es eine gute Nachricht, wenn sie nicht mehr um die Zerstörung des Lebens ihrer Informanten bangen müssten. Die Verhandlungen zur Gründung einer „Jamaika-Koalition“ im Deutschen Bundestag werden mit der Weichenstellung aus Straßburg allerdings um ein Konfliktrisiko bereichert. Vielleicht zeichnet sich aber schon ein Kompromiss ab.

Als Journalist ist es nicht einfach, mit Whistleblowern umzugehen. Das berufliche Handwerk, das zur professionellen Bearbeitung eines solchen Falls gehört, ist umfangreich genug. Man muss Kontakt zu dem Tippgeber aufnehmen, der auf dramatische politische oder wirtschaftliche Fehlentwicklungen aufmerksam machen will. Nicht selten geht es dabei nicht nur um moralisch frag- oder verabscheuungswürdige Taten, sondern um solche, die (straf-)rechtlich verfolgt werden müssen. Deshalb werden diese von den Chefetagen geheim gehalten. Um sie aufzudecken, sind die Informationen des Whistleblowers nötig, die vom Journalisten erst einmal erfasst und dann penibel aufgearbeitet werden müssen.

Vor einer Veröffentlichung stehen intensive Recherchen, auch über die Beweggründe des Hinweisgebers. Schließlich sollen und wollen sich Journalisten nicht vor einen persönlichen Rache- und Verleumdungsfeldzug spannen lassen. Sind die Vorwürfe aber zutreffend und sollen sie redaktionell publiziert werden, wird der Journalist mit einem persönlichen Problem konfrontiert: Er kann dem Whistleblower zwar seinerseits Anonymität zusichern, hat er doch ein Zeugnisverweigerungsrecht.

Wie gefährlich alleine diese Situation sein kann, zeigt der Fall der auf Malta ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia. Journalisten können sich manchmal also kaum selbst schützen – und ihre Informanten zuweilen auch nicht. Wenn sie auf andere Weise als durch den Journalisten direkt als Quelle identifiziert werden, haben sie empfindliche Folgen zu befürchten.