Es lohnt sich, über die gesellschaftliche Bedeutung zu sprechen

Bei manchen Unternehmen fällt es leichter, stolz zu sein. Wir bringen mit unserem Netzwerk die Wissenschaft zusammen. Wir öffnen sie, damit Forscher schneller Lösungen für die Probleme finden, die unsere Gesellschaft geißeln, wie Antibiotikaresistenz, Demenz oder der Klimawandel. Den Wissenschaftlern zeigen wir Werbung für Dinge, die sie für diese Forschung brauchen. Wir verdienen Geld damit, denen zu helfen, die die Welt retten. Damit stehen wir noch am Anfang und müssen ganze Märkte von uns überzeugen um uns zu beweisen. Aber auch da glaube ich an unser Team, weil es an uns glaubt.

Sie sind B2B-Anbieter im Bauwesen? Macht nichts. Dank Ihrer Arbeit haben andere ein Dach über dem Kopf, das macht sich gut als Spruch auf einem T-Shirt. Die gesellschaftliche Bedeutung steht bei Unternehmen mal mehr oder mal weniger im Vordergrund, aber es lohnt sich, über sie zu sprechen.

3. Stellen Sie Optimisten ein!

Wie Ausländer und Weltverbesserer sind Optimisten besonders zielstrebig. Sie stellen sich vor, was sein wird, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, und das treibt sie an. Pessimisten dagegen sehen nur die Hürden. Wären wir bei Researchgate Pessimisten, hätten wir erst gar nicht losgelegt. Denn wir wollten die Wissenschaft umkrempeln, einen Bereich, in dem sich seit Jahrhunderten kaum etwas verändert hatte.

Besonders in der Gründungsphase haben wir dafür viel Gegenwind bekommen. Damals habe ich parallel als Arzt am Krankenhaus in Hannover gearbeitet und bat meinen Professor um eine halbe Stelle, um den Rest meiner Zeit Researchgate widmen zu können. „Kriegen Sie den Firlefanz aus dem Kopf,“ meinte der, „Wissenschaftler sind nicht sozial.“ Ich kündigte und ging zurück nach Amerika. Dort arbeitete ich nebenbei im Labor meines Mentors Rajiv Gupta am Massachusetts General Hospital in Boston. Er glaubte schon damals an uns und unsere Idee und investierte sogar.

Ihm sollten viele Optimisten folgen, mit denen wir bislang alle Hürden gemeistert haben. In Einstellungsgesprächen stellen wir deswegen Fragen, die erkennen lassen, ob jemand optimistisch an neue Aufgaben herangeht, oder sich gleich auf die Probleme stürzt. Klar, auch mit blindem Optimismus kommt man nicht weit. Für mein Team suche ich deswegen pragmatische Optimisten, die Probleme erkennen, sie lösen, aber sich nicht durch sie entmutigen lassen.

4. Geben Sie Verantwortung ab!

Das beste Team kann keine Kraft entfalten, wenn man es nicht machen lässt. „Machen lassen“ – das klingt erstmal chaotisch, und das wird es auch, wenn man die Energie nicht in die richtigen Bahnen leitet.

Wie das funktioniert, haben wir von unserem „Growth Team“ gelernt, das Wege findet, um neue Mitglieder für die Plattform zu gewinnen. Bei unserer ersten Mitarbeiterbefragung war dieses Team besonders happy. Warum? Es gibt eine klar definierte Zahl, die den Erfolg dieses Teams widerspiegelt. An dieser einen Zahl erkennen die Mitarbeiter, ob ihre weitgehend selbstbestimmten Methoden zum Erfolg führen oder eben nicht.

Die Erkenntnis haben wir genutzt, um auch anderen Teams mehr Verantwortung zu übertragen. Zunächst haben wir noch die Ziele vorgegeben, es aber immer mehr den Teams überlassen herauszufinden, wie sie diese erreichen. Dabei haben sie gelernt, an welchen Zahlen sie ihren Erfolg messen können. Danach haben wir auch die Zielsetzung zunehmend an sie übergeben. Das war und ist für alle Beteiligten zeitweilig nervenaufreibend, hat unsere Manager aber zu absoluten Experten auf ihren Gebieten gemacht.

Das, liebe Old Economy, ist mein Rat an Sie: Verlassen Sie sich auf ein vielfältiges Team. Geben Sie Verantwortung an Weltverbesserer und Optimisten ab. Denn ich weiß, sie werden uns zum Erfolg führen.

Ijad Madisch ist Mitgründer und CEO von Researchgate, dem professionellen Netzwerk für Wissenschaftler mit über 12 Millionen Mitgliedern weltweit. Zuvor arbeitete Madisch als Arzt. Seine Doktorarbeit schrieb der 36-Jährige im Fach Virologie und studierte nebenher Informatik. Zu den Investoren von Researchgate gehören renommierte Investoren wie Bill Gates, Benchmark, Founders Fund, Goldman Sachs Investment Partners und Wellcome Trust. Bisher konnte der Gründer Investmentgelder in Höhe von 87 Millionen Dollar einsammeln.